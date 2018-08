Paul en Carine zijn vijftig jaar getrouwd 14 augustus 2018

Paul Vandenbroucke en Carine Cornelis zijn vijftig jaar getrouwd. Enkele schepenen kwamen bij hen thuis langs in de Everslaarstraat om hen te feliciteren. De schepenen hadden enkele kleine geschenken bij die het koppel in ontvangst nam. Na het officiële gedeelte was het tijd om samen het glas te heffen op nog vele jaren samen.





(KDBB)