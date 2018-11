Parktheaterfestival strikt eerste internationale acts Yannick De Spiegeleir

05 november 2018

12u08 7 Lokeren De organisatoren van het Parktheaterfestival in Lokeren hebben twee internationale acts geboekt voor de 23ste editie op zondag 26 mei 2019.

Topacts Witty Look uit Japan en Mr. Dyvinetz uit Chili stonden eerder ook al op het programma in 2016, maar konden toen door de slechte weersomstandigheden slechts één optreden geven voor een beperkt publiek. “Omdat ze zo hoog aangeschreven staan binnen het internationale circuit van het straattheater hebben we beslist hen opnieuw te programmeren”, zegt voorzitter Werner Hillaert.

Met hun Unicycle Theatre Show combineren Daiki en Cheeky van Witty Look een grandioze éénwieleract met humor. Francisco Rojas, alias Mr. Dyvinetz, brengt een act met het Cyr-wiel: éen enkele grote ring van aluminium of staal met een diameter van ongeveer 10 tot 15 cm groter dan de performer. Hij staat in het Cyr-wiel en grijpt de rand vast, waardoor deze gyroscopisch draait en draait tijdens acrobatische bewegingen in en rond het draaiende wiel. Naast deze twee wereldacts zal ook het Bencha Theater uit Nederland op het programma staan: een begrip in binnen- en buitenland. Ze maken theatrale, kleurrijke en originele acts en voorstellingen in de stijl van het nieuwe circus. Spectaculaire balans- en luchtacrobatiek versmelten met dans en muziek. Het Parktheaterfestival is een organisatie van Toneelvereniging De Sinfra’s, Toerisme Lokeren en TG Horzel.