Parktheaterfestival stelt programma voor: “Sterkste vrouw ter wereld komt naar Josephine Charlottepark” Yannick De Spiegeleir

25 januari 2019

14u12 0 Lokeren Het programma van het 23ste Parktheaterfestival op zondag 26 mei is rond. “We kunnen letterlijk en figuurlijk spreken van een ijzersterk programma”, zegt voorzitter Werner Hillaert. De Australische topact ‘Strong Lady’ tilt mannen over haar hoofd alsof het pluimpjes zijn.

Hillaert werd deze week nog in de bloemetjes gezet als ‘Meest Verdienstelijke Lokeraar van 2018’, maar dat heeft de voorzitter van het Parktheaterfestival en zijn team duidelijk niet op hun lauweren doen rusten. Opnieuw slagen ze er in om het kruim van de internationale en nationale straattheateracts naar Lokeren te halen.

“We zijn trots dat we Strong Lady, misschien wel de sterkste vrouw ter wereld, op onze affiche hebben staan. De Australische artieste tilt mannen over haar hoofd alsof het pluimen zijn. Ze biedt een andere kijk op vrouwelijkheid.”

Blikvangers worden ook het Sloveense Globus Hystericus met ‘Road to Tadam’, een straatavontuur in de traditie van Indiana Jones en de Three Stoges. Les frères Taquins wonnen de gouden medaille op het wereldfestival voor circus in Parijs en een bronzen clown op het circusfestival in Monte Carlo. Ze speelden met Cirque Knie in Zwitserland, Cirque Roncalli in Duitsland, Big Apple Circus in New York, de Crazy Horse in Parijs en de Wintergarten in Berlijn. “Stuk voor stuk referenties”, stipt Hillaert aan.

Eerder kondigde het festival al aan dat het Japanse duo ‘Witty Look’ en de Chileen ‘Mr. Dyvinetz’ terug te gast zijn op het Parktheaterfestival. “Deze twee toppers stonden geprogrammeerd in het jaar dat we door de slechte weersomstandigheden moesten uitwijken naar het cultuurcentrum. Omdat zij toen maar konden optreden voor een beperkt publiek hebben wij hen dit jaar terug naar Lokeren gehaald.”

Na drie jaar proberen heeft het Parktheaterfestival eindelijk ook het Nederlandse Bencha Theater te pakken. “Vorig jaar ontliepen ze ons nog door een wereldtournee die hen onder andere in Korea bracht. Bencha Theater laat spectaculaire balans- en luchtacrobatiek versmelten met dans en muziek. Duo Kaos (Guatemala/Italië) creëert tussen de wielen van hun fietsen een verhaal over beweging, transformatie, liefde en poëzie. Duo Masawa uit Italië/Argentinië is van wereldniveau met hun sierlijke stijl van hand to hand-acrobatie op steengoede Argentijnse muziek”, overloopt Hillaert de rest van het programma.

De slotact wordt het Belgische gezelschap Compagnie Charlie die met ‘Peek-a-Boo! a knock-out comedy’ het 23ste Parktheaterfestival zal afsluiten. ‘Theater aan Zee’ in Oostende schreef over hen: “De leukste en strafste voorstelling van het openluchtpodium, absoluut een voltreffer!”