Parktheaterfestival programmeert Afrikaanse topact 16 februari 2018

De organisatoren van het Parktheaterfestival hebben dit jaar opnieuw een sterk programma in petto. Dat blijkt alvast uit de eerste namen die ze bekend maken. "Het Afrikaanse gezelschap The Black Blues Brothers brengt een wervelende acrobatieshow die alle grote podia en tv-shows haalde. Het Japanse trio Kuutenkidou jongleert met belletjes waarmee zij heel herkenbare muziek maken, van klassiek tot modern", licht voorzitter Werner Hillaert een eerste tip van de sluier. Andere blikvangers worden de gigantische Saurussen van Close Act uit Nederland en het Britse Oink, the Big hap-PIGness show. Het festival vindt dit jaar plaats op zondag 27 mei. "De onderhandelingen met de gezelschappen zijn zo goed als afgerond. Mede dank zij een samenwerking met Theater aan Twater uit Boom, Brouwsels op Straat uit Eke en de subsidie van de Vlaamse overheid mag men gerust stellen dat het een topeditie wordt en blijft de toegang, in tegenstelling tot andere gelijkwaardige evenementen, gratis", besluit Hillaert. (YDS)