Parcours City Trail doorkruist stadion Sporting Lokeren Yannick De Spiegeleir

05 december 2018

20u01 3

Aanstaande zaterdag kunnen sportievelingen opnieuw hun hart ophalen tijdens de City Trail Lokeren van AVLO. Lopers ontdekken het kerstverlichte Lokeren van binnenuit langs en doorheen verschillende gebouwen. Nieuw dit jaar in het parcours is onder meer een passage langs het voetbalplein van het Daknamstadion van Sporting Lokeren, de VLOT-campussen CREO en SHO en het stedelijke zwembad Durmebad. Meer informatie over inschrijvingen en het parcours vindt je op www.citytrail.be.