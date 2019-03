Parasailer in boom blijkt wensballon Kristof Pieters

20 maart 2019

Groot alarm bij de hulpdiensten toen er bij de politie maandagavond rond 17.45 uur de melding binnenkwam dat er een parasailer in een boom hing in de Neerhofdreef. Uiteindelijk bleek het echter te gaan om een ‘wensballon’ die in een boom was blijven hangen.