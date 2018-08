Panini met geitenkaas: "Pluspunt dat er gewerkt wordt met lokale producten" Lokerse Feesten 07 augustus 2018

Panini met artisanale geitenkaas, gin, pijnboompitten, honing en Gandaham.





Smaak





"Het is lekker, niet te doog. De pijnboompitten zijn een meerwaarde. Het is eens wat anders dan een gewoon Paninibroodje. Wel spijtig dat je de Gandaham niet echt smaakt. De geitenkaas overheerst misschien iets te hard. Ik vroeg wel even na waar de geitenkaas vandaan komt. Die haalden ze bij de Lokerse geitenboerderij 't Eikenhof. Het is zeker een pluspunt dat er gewerkt wordt met lokale producten, daar hecht ik persoonlijk veel belang aan. Dat er gin bij is, kon ik niet proeven. Het lijkt alsof er geen in zit."





Hoe zou jij het aanpakken?





"Om de smaak van de geitenkaas niet zo erg te laten overheersen, zou ik er wat gepekelde groentjes bij doen. Zo maak je het wat frisser, en die groentjes zorgen ook voor een beter evenwicht van smaken."





Prijs - kwaliteit





5,70 euro. "Voor een festival is dat prijselijk voor zo'n broodje."





Score





7,5/10