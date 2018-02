Paddenactie weldra van start 23 februari 2018

De medewerkers en vrijwilligers van vzw Durme maken zich op voor een nieuwe editie van de paddenoverzetactie aan de Waasmunsterbaan. Door het vriesweer is het wel nog even wachten op de start. "Vandaag zouden we normaal officieel van start gaan, maar door het vriesweer blijven de padden liever nog even in hun winterverblijf. Als de temperaturen terug de hoogte in gaan en het vochtiger wordt, hopen we op een massale paddentrek. Als het zover is, rekenen we op de hulp van onze helpende handen", klinkt het. Wie geïnteresseerd is om mee te helpen, kan mailen naar padden@vzwdurme.be of paddenactievzwdurme@gmail.com. (YDS)