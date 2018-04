Paddenactie redt 716 diertjes 09 april 2018

De jaarlijkse paddenoverzetactie van natuurvereniging vzw Durme aan de Waasmunsterbaan zit erop. In totaal werden de afgelopen weken 716 diertjes overgezet door de vrijwilligers van de actie. "Het was dit jaar een gespreide actie met twee piekmomenten. De grote trek kwam begin maart op gang waarbij enkele dagen honderden diertjes werden overgezet.





Eind maart volgde nog een korte piek, maar ondertussen is de trek stilgevallen", klinkt het. De paddenoverzetactie wordt al georganiseerd sinds 1989. Vorig jaar nog werd het 40.000ste diertje overgezet. (YDS)