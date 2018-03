Paaseierenzoektocht 31 maart 2018

De Gezinsbond van Eksaarde organiseert op paasmaandag een paaseierenzoektocht. De verrassingstocht met huifkar en bijhorende zoektocht zijn geschikt voor kinderen tot en met 10 jaar oud. Deelnemers brengen beste een mandje mee om de eitjes in te verzamelen. Er is koffie en gebak voor de ouders. De activiteit vindt plaats van 14 tot 17 uur ter hoogte van de Verre Kapel. Meer informatie via anja.waelput@telenet.be of 09/346.99.90.





(YDS)