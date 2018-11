Overzichtstentoonstelling Filip Naudts in Stadsmuseum toont Bekende Vlamingen zoals je ze nooit eerder zag: “Als fotograaf ben je een kameleon” Yannick De Spiegeleir

30 november 2018

21u30 0 Lokeren Als één van ‘s lands meest gerespecteerde fotografen portretteerde Filip Naudts de afgelopen 25 jaar bekend Vlaanderen op geheel eigenzinnige wijze. In het Stadsmuseum Lokeren kan je vanaf vandaag een blik werpen op een selectie uit het zinnenprikkelende werk van de fotograaf-kunstenaar.

Geboren als bloemistenzoon in Lochristi heeft Naudts een bijzondere band met Lokeren. Zijn vrouw is werkzaam bij de stad en in 1996 opende hij in het Cultureel Centrum zijn eerste vernissage met Bea Van Der Maat.

Vandaag, 22 jaar later, keert de fotograaf terug naar de stad waar alles begon met de retrospectieve ’25 jaar Guarda La Fotografia’. De naam van zijn studio in Lochristi heeft een dubbele betekenis: ‘kijk naar de foto’ in het Italiaans, ‘bewaar de foto’ in het Spaans. Beide vertalingen vatten de kern van zijn fotografie: uit Naudts’ manier van werken spreekt een grote liefde voor het vak en de esthetiek van de beeldkunst.

Schilderkunst

Naast een oog voor vrouwelijk schoon heeft Naudts ook een voorliefde voor schilderkunst uit de zeventiende en de achttiende eeuw. Twee passies die hij wist te vatten in de fotoreeks ‘La clé du boudoir’ met schilderachtige beelden van onder meer Erika Van Tielen, Fleur Van Groningen en Gilda De Bal. “Pas op dat schilderij hangt nog wat te veel naar links hoorde ik de mensen die de foto’s ophingen in het museum zeggen. Een heel mooi compliment vond ik dat”, lacht Naudts, die in het verleden al omschreven werd als ‘peintre-photographe’ (schilder-fotograaf, red.) door VUB-professor Johan Swinnen. De reeks ‘La clé du boudoir’ krijgt ook een verlengstuk in het Lokerse straatbeeld, want de beelden zijn naast de tentoonstelling in het stadsmuseum ook te bewonderen in verschillende handelszaken.

Glas wijn

Naudts slaagt er als geen ander in om BV’s te portretteren in uitdagende, maar vaak ook bizarre en humoristische poses. “Als fotograaf moet ik me soms gedragen als een kameleon, een psycholoog. Ik probeer vooraf in te schatten, wie ik voor de lens krijg. Tijd, eten en een goed glas wijn helpen om het vertrouwen te winnen.”

Vaak weet Naudts’ modellen op voorhand niet wat hij met hen van plan is, en dan schrikt men soms wel eens. Op een of andere manier weet hij hen steeds wel te overhalen. Al is overtuigen een beter woord. Naudts streeft naar eigen zeggen altijd naar een resultaat waar niet alleen hijzelf kan achterstaan, maar ook diegene die hij fotografeert.

Guarda La Fotografia loopt van 1 december tot en met 28 april in het Stadsmuseum Lokeren. De toegang is gratis. Elke tentoonstellingsbezoeker maakt in de maand december bovendien kans om een fotoshoot te winnen met Filip Naudts. Het resultaat van de fotoshoot zal later ook te zien zijn in de tentoonstelling.