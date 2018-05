Overlast van jonge voetballertjes 23 mei 2018

Om een Rode Duivel te worden en het ver te schoppen, moet je er vroeg aan beginnen. Een 10-tal Lokerse jongeren had dat echter iets te letterlijk genomen en waren afgelopen zaterdagochtend om 5.30 uur al aan het shotten in de Filip De Pillecynstraat. De politie kwam ter plaatse en adviseerde hen in het vervolg iets langer te wachten. (PKM)