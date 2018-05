Overlast door trouwstoet 14 mei 2018

02u30 0

Een trouwstoet heeft zaterdag voor hinder gezorgd op de Gentsesteenweg in Lokeren. Ter hoogte van het kruispunt met de Eksaardebaan hadden enkele deelnemers aan de stoet hun wagen gestopt en dwars over de baan gezet in de rijrichting van Lokeren. Enkele mensen wisselden van plaats in de voertuigen. Hierdoor was er kort een oponthoud. (PKM)