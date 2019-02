OVAM plant bodemsanering in Josephine Charlottepark Yannick De Spiegeleir

14 februari 2019

19u21 0 Lokeren Begin maart 2019 start de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) bodemsaneringswerken ter hoogte van het Josephine Charlottepark in Lokeren. Dat meldt de stad.

Ter hoogte van het stadspark komt grondverontreiniging voor met zware metalen. Op de site liep een rivierarm van de Durme. In 1911 werd de Durme herlegd. Het rechttrekken van de rivierarm was noodzakelijk omdat de Durme aan het dichtslibben was. Het dichtslibben en het dempen van de voormalige Durme ligt aan de basis van de aanwezigheid van zware metalen. Na de saneringswerken wordt de zone volledig hersteld in zijn oorspronkelijke staat waarbij rekening wordt gehouden met de toekomstige functies van het park. De oude bomen in het park worden gevrijwaard zodat het karakter van het park behouden blijft.