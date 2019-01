Ouderraad Veertjesplein bezorgt ontbijtboxen aan huis Yannick De Spiegeleir

22 januari 2019

15u30 0 Lokeren De ouderraad van school het Veertjesplein in de Heirbrugwijk organiseert op zondag 3 februari voor de vierde keer een ontbijtactie.

De rijkelijk gevulde ontbijtboxen, boordevol producten van plaatselijke handelaars én een aantal fijne verrassingen, worden gratis aan huis geleverd in de regio Lokeren of je kan de pakketten ook afhalen in de refter van de school in de Veerstraat. Er is keuze tussen een kinderontbijt voor 5 euro, een volwassenenontbijt voor 10 euro, een halalontbijt voor 10 euro (in samenwerking met een halalslager) of een deluxeontbijt voor 15 euro. Voor meer informatie en bestellingen kan je contact opnemen via ouderraadveertjesplein@gmail.com of 0498/48.63.59. Er is per adres een gratis geschenkje voorzien.