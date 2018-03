Oud winkelpand E&C wijkt voor woonproject 21 maart 2018

02u39 0

Tussen het Zand en de Molenstraat gaat het oude gebouw van de winkel E&C tegen de vlakte. Het gesloopte pand maakt plaats voor residentie Sering: een woonproject met 31 appartementen verdeeld over twee gebouwen. Voor het ontwerp gaat projectontwikkelaar Brody in zee met het architectenbureau Inarco dat eerder ook al een strandpaviljoen ontwierp voor topchef Sergio Herman. Opvallend in het project zijn de groendaken met vetplanten. Brody wil met het nieuwe project naar eigen zeggen inspelen op de bevolkingstoename in Lokeren. Op tien jaar tijd steeg het aantal inwoners van de Durmestad met 8 procent. In het project zijn ook 31 parkeerplaatsen voorzien. "De toplocatie en ruime parkeermogelijkheden zijn dé troeven van dit comfortabel nieuwbouwproject", aldus Jelle Strijbos, commercieel directeur bij Brody. Het project wordt dit weekend voorgesteld in de Molenstraat 10A op zaterdag en zondag telkens van 11 tot 15 uur. (YDS)