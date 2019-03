Oud-bondscoach Aimé Anthuenis wenst Sporting snelle wederopstanding toe: “Terugkeer zal werkkracht, tijd en geld vragen” Yannick De Spiegeleir

15 maart 2019

17u43 1 Lokeren Zondag verdwijnt Sporting Lokeren na 23 jaar uit de eerste klasse van het Belgisch voetbal. Geboren en getogen Lokeraar Aimé Anthuenis was zowel trainer en speler bij de Wase traditieclub. “Ook als uithangbord voor de stad is het belangrijk dat Sporting snel terugkeert naar het hoogste niveau.”

Zijn grootste successen als coach beleefde Aimé bij Racing Genk en Anderlecht, maar de broer van oud-burgemeester van Lokeren Georges Anthuenis en nonkel van huidig burgervader Filip Anthuenis is onlosmakelijk verbonden met Sporting.

Als 16-jarige knaap debuteerde Aimé in het seizoen 1959-1960 in het eerste elftal van het toenmalige Racing Lokeren dat in 1970 samen met Standaard Lokeren zou opgaan in de fusieclub Sporting waar Aimé zijn trainerscarrière begon bij de jeugd. De afgelopen decennia was hij ook meermaals trainer van de eerste ploeg. “Uiteraard betreur ik de huidige malaise en zou ik Sporting Lokeren heel graag verder zien spelen in eerste klasse. Ik zie het echter somber in als de degradatie straks effectief doorgaat. Als je het budget en de achterban van Lokeren vergelijkt met die van KV Mechelen of Beerschot weet je dat de club op haar beperkingen botst. Maar een situatie kan snel keren. In 1974 is Lokeren ook al eens vanop een vierde of vijfde plaats uit tweede klasse gestegen door een uitbreiding van het aantal teams op het hoogste niveau.”

Toch beseft Aimé dat het hoog tijd is dat er een nieuwe wind door de club waait. “Al begrijp ik Roger Lambrecht dat hij Sporting niet zomaar aan de eerste, de beste kandidaat verkoopt. Als de club in buitenlandse handen valt, kan het snel haar ziel verliezen. Hopelijk staat er enkele jonge, Vlaamse industriëlen op die bereidt zijn te investeren. Zij kunnen zorgen voor de broodnodige nieuwe dynamiek binnen alle geledingen van de club.”

Volgens Anthuenis begint alles met een kwalitatieve kern. “Als het op het veld niet draait, kan je sponsors moeilijk warm krijgen. Ik raad Sporting aan om op zoek te gaan naar talentvolle spelers die de neus aan het venster steken in de lagere klassen. Raymond Mommens (speler bij Sporting tussen 1975 en 1986) is ook ooit weggeplukt bij Lebbeke. Samen met talent uit de jeugd en enkele buitenlandse toppers die een échte meerwaarde bieden, kan Sporting beginnen aan de wederopstanding, maar dat zal véél werkkracht, tijd en geld vragen.”