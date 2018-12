Oscar and The Wolf sluit Lokerse Feesten af Yannick De Spiegeleir

14 december 2018

De Lokerse Feesten hebben een eerste naam vrijgegeven voor de 45e editie van deze zomer. Oscar And The Wolf sluiten volgende zomer de enorm succesvolle campagne rond het album ‘Infinity’ af. De band speelde afgelopen jaar vier shows in het Sportpaleis en was headliner op Pukkelpop. Zondag 11 augustus 2019 wordt dan ook de laatste kans om hen aan het werk te zien voor een lange tijd. Niet te missen dus. Tickets zijn te koop via www.lokersefeesten.be. De 45e editie van de Lokerse Feesten vindt plaats van vrijdag 2 tot en met zondag 11 augustus 2019. Meer nieuwe namen volgen binnenkort.