Orka blijft 12 uur onder water voor Warmste Week Yannick De Spiegeleir

18 november 2018

14u23 1 Lokeren De leden van de Lokerse duikclub Orka hebben dit weekend een uitzonderlijke prestatie neergezet. Honderd duikers bleven voor de Warmste Week van 8 tot 20 uur afwisselend onder water in het Durmebad.

Niet alleen het Lokerse Durmebad viert dit jaar haar 50-jarig bestaan, ook duikclub Orka zingt het al een halve eeuw uit. Om dat bijzondere jubileum op te luisteren, organiseerde de duikclub het evenement ‘Dive4Life’. Honderd duikers, waarvan het grootste deel leden van Orka, ging kopje onder.

Voor die actie lieten ze zich sponsoren om geld in te zamelen voor twee goede doelen in het kader van de Warmste Week van Studio Brussel. De opbrengst gaat naar de projecten ‘Properstrandlopers’ en ‘Project Malawi’. Het eerste goede doel zet zich in tegen de toenemende vervuiling van de zee: vrijwilligers zetten zich in hun vrije tijd in om de stranden op te ruimen. Project Malawi ontfermt zich over weeskinderen en kinderen uit eenoudergezinnen in Malawi.

Duikclub Orka telt 140 leden. Hun uitvalsbasis is het clublokaal aan het Durmebad, maar de leden trekken er ook geregeld op uit om in putten, meren, steengroeves, maar ook in de Noordzee te duiken. De club heeft ook een jeugdafdeling: vanaf 8 jaar kunnen de jongsten technieken aanleren.