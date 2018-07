Organisatoren klaar voor 49e Bosparkfeesten 11 juli 2018

02u37 0 Lokeren De Bosparkfeesten zijn deze zomer aan hun 49e editie toe. Tijdens het weekend van 21 juli heeft het Wijkbestuur Bospark opnieuw heel wat activiteiten klaar voor jong en oud.

Vrijdag opent het weekend met zanger Geeno tijdens de seniorennamiddag. "Meezingen en dansen is toegestaan, maar het is wel aan te raden om vooraf in te schrijven. Deelnemen kost 5 euro. Die dag staat er ook een herdenkingsmis, een kaarting en de open Bosparkbeker gaaibollen op het programma", zegt voorzitter Paul Snoeks.





Tijdens de Vlaamse feestdag is er een rommelmarkt. "Het wordt koppen lopen met een initiatie calisthenics en een speelnamiddag. Tussendoor is er een petanque- en een hengelwedstrijd en de avond wordt afgesloten met de Bosparkkwis." Zondag is er nog een kinderrommelmarkt en een aperitiefconcert. Alle info is te vinden op de Facebookpagina van de Bosparkfeesten. (KDBB)