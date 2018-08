Opruimen met 'den tettenmikker' Lokerse Feesten | COOLS' COLLECTIEVE GEHEUGEN 02 augustus 2018

" Toen de Lokerse Feesten nog op de Oude Vismijn georganiseerd werden, bleef na het nachtelijke gebeuren alles er gewoon zo bijstaan. Iedereen ging naar huis slapen. Het was pas de volgende dag rond de middag dat de harde kern verzamelde om alles terug goed te zetten, om paardenworsten te bereiden en alle andere voorbereidingen te treffen voor de volgende feestavond. Wat lag ik thuis in mijn zetel te doen? Ik kon me evengoed nuttig maken. Al snel was ik ook elke middag paraat om de handen uit de mouwen te steken. Eens alles klaar stond, belandden we steeds allemaal samen rond één van de togen. Het was nog te vroeg voor de feesten zelf, maar alles stond wel al klaar. Dus namen we de tijd om even na te kaarten en om vooruit te blikken. Dat gebeurde steevast met enkele bakken Loburg, een bier dat speciaal besteld werd voor die momenten. Tegen het moment dat de feestavond echt begon, waren we al half geladen. Aan die opruimsessies heb ik mooie herinneringen en één in het bijzonder. Tijdens de opruimmomenten vonden we steeds heel wat plastic scheeltjes terug van de biervaten. Daarmee bestookten we elkaar dan om de opruimmomenten wat op te vrolijken. Ik raakte met zo'n scheeltje per ongeluk een iets oudere dame die over het plein wandelde vol op de borst. Dat leverde mij voor de rest van die Lokerse Feesten de bijnaam 'den tettenmikker' op." (KDBB)