Oppositie uit bezorgdheid over verkaveling Oeverpark in Groendreef: “Zal groot mobiliteitsprobleem creëren” Yannick De Spiegeleir

26 december 2018

16u22 0 Lokeren De nakende ontwikkeling van de voormalige DSC-site in de Groendreef beroert de gemoederen. De oppositie vreest de mobiliteits- en parkeergevolgen voor de buurt door de geplande inplanting van 125 woningen in de toekomstige verkaveling Oeverpark. Het stadsbestuur deelt die analyse niet. “Het is een positieve zaak dat een oude industriële site plaats maakt voor nieuwe woningen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Filip Liebaut (CD&V).

De verkiezingen zijn intussen al enkele maanden achter de rug, maar de kritiek op de verkavelingsdrift in Lokeren verstomt niet. In de Lokerse gemeenteraad uitten oppositiepartijen Groen, sp.a en N-VA hun bezorgdheid over de gevolgen van de bouw van het zogenaamde Oeverpark op de voormalige terreinen van de fabriek DSC en jeugdcentrum Bergendries.

Het was afscheidnemend raadslid Jeanine Bellens (sp.a) die van wal stak. “De stad laat een projectontwikkelaar toe om daar 125 woningen te creëren. Dat zal automatisch tot gevolg hebben dat er ook een 125-tal nieuwe auto’s zullen bijkomen in de buurt. Bovendien zijn kopers volgens de projectontwikkelaar niet verplicht om een garage te kopen. Waar gaan al die auto’s terecht komen in de Groendreef waar het nu al zoeken is naar een parkeerplaats, net als in de Brouwerijstraat. Wij denken dat u een groot mobiliteitsprobleem gaat creëren.”

Ook Björn Rzoska (Groen) stelt zich ernstige vragen bij het project. “Het is geen moderne manier van stadsplanning om als voornaamste criterium te hanteren dat deze gronden in de eerste plaats zoveel mogelijk moeten opleveren voor de stadskas. Wij zijn uiteraard voor de sanering van deze terreinen, maar niét ten koste van alles. Ook het feit dat de Villa Geurts niet meer zichtbaar zal zijn vanop de straat is een jammere zaak. Bovendien wordt er een hoge parkeernorm gehanteerd van 1,5 plaatsen per wooneenheid en dat in een verkaveling die vlak bij het station ligt.”

Schepen Filip Liebaut (CD&V) verwijst in zijn verweer naar een verschil in het betoog van kartelpartners Groen en sp.a. “Groen wil minder parkeerplaatsen op de site en sp.a juist meer”, klinkt het fijntjes. Volgens Liebaut is de opbrengst van het project een goede zaak voor elke Lokeraar. “De laureaat van dit project heeft 15,5 miljoen euro veil voor de site. Een fors bedrag dat ten goede komt aan elke inwoner van onze stad. Zaken als de bouw van een nieuw zwembad en het voeren van een sociaal beleid moeten uiteraard ook bekostigd worden. Bovendien heb ik in elk verkiezingsprogramma van de partijen zaken gelezen over kernverdichting en –versterking en het weerhouden van open ruimte. In dit dossier wordt een einde gesteld aan een industriële site en komt er in de plaats bewoning. Deze beslissing ligt dus in lijn met de programma’s van alle partijen.”