Oppositie kritisch over aankoop postgebouw: “Stad had pand twee jaar geleden al moeten kopen” Yannick De Spiegeleir

30 januari 2019

14u38 0 Lokeren Op de gemeenteraad hebben verschillende oppositiepartijen kritiek geuit op de timing van de stad om het postgebouw aan te kopen. De vorige eigenaar kocht het gebouw in 2016 voor 610.000 euro. De stad heeft een akkoord bereikt om het gebouw te kopen voor 800.000 euro. “Het getalm heeft de Lokerse belastingbetaler 150.000 euro gekost”, zegt N-VA-raadslid Sylvie Van Acker. Volgens burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) betaalt de stad een faire prijs op basis van de schattingsverslagen.

Dat de stad het gebouw heeft gekocht vinden oppositiepartijen N-VA en Groen op zich een goede zaak. Wel stellen ze zich ernstige vragen bij de chronologie van het dossier. “Het gebouw stond in 2015 al te koop. Het stadsbestuur verklaarde toen in de pers dat ze geen interesse had in het pand en nam niet deel aan de openbare verkoop”, schetst Groen-fractieleider Björn Rzoska. “Het gebouw werd toen verkocht voor 610.000 euro. Nu koopt de stad het terug voor 800.000 euro. Men krijgt de indruk dat iemand die gespeculeerd heeft met het gebouw in dit dossier stevige dekking krijgt van een openbaar bestuur”, klinkt het scherp.

Ook N-VA-gemeenteraadslid Sylvie Van Acker opperde kritiek. “Het principe van de aankoop kunnen we enkel toejuichen. De dienst Toerisme zal er een veel grotere uitstraling door krijgen en het schept ook mogelijkheden voor andere noden in onze stad zoals een tekort aan repetitieruimte, maar waarom werd deze beslissing niet twee jaar geleden genomen?”, aldus Van Acker. “Bovendien wordt er in de begroting nergens een vermelding gemaakt voor het restaureren en herinrichten van dit geklasseerde gebouw. Indien de stad twee jaar geleden had deelgenomen aan de openbare verkoop hadden ze die 150.000 euro die ze nu teveel betalen, kunnen investeren in de renovatie.” Tot slot wierp Marjon Thienpondt ook vraagtekens op bij de timing van de stad om de aankoop bekend te maken op de nieuwjaarsreceptie van de stad. “De beslissing moest nog voorgelegd worden op de gemeenteraad, maar de raadsleden werden niet op de hoogte gesteld.”

Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) ging in de tegenaanval. “Ik stel vast dat de meerderheid zich kan vinden in de aankoop van het voormalige postgebouw. Vier jaar geleden lag de situatie anders: de meerjarenplanning was gemaakt en het toerisme in onze stad zat toen veel minder in de lift. De vraagprijs lag toen ook hoger met 1,2 miljoen euro”, stelt Anthuenis. “Het gebouw is zijn prijs waard. Dat bewijzen de schattingsverslagen. De koper heeft al investeringen gedaan. Ook de hoedanigheid van de verkoper speelt geen rol: of het nu een melkboer of een ontwikkelaar is. Bovendien zou het geen goede zaak zijn als deze ‘landmark’ op onze Markt nog langer zou leegstaan.” De kosten voor de renovatie wil de stad nog onder de loep nemen. “Met 5.000 euro gaan we er niet komen. Dit moet verder bekeken worden”, aldus de burgemeester. “Tot slot heb ik op de nieuwjaarsreceptie ook duidelijk meegedeeld dat de beslissing nog moest voorgelegd worden op de gemeenteraad.”