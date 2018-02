Opnieuw vier jaar cel voor mesaanval 21 februari 2018

Een Turk is gisteren voor het hof van beroep in Gent opnieuw veroordeeld tot vier jaar cel omdat hij een man had gestoken in de hals in Lokeren. Op 22 juli 2016 kreeg Gökhan K. het aan de stok met M. na een diefstal van een pakje tabak. Het slachtoffer liep zware verwondingen op, maar overleefde ternauwernood de aanslag. K. verklaarde aan de politie dat hij de andere man niet wilde doden, maar "enkel wat schrik wilde aanjagen." Volgens het openbaar ministerie was het echter duidelijk een afrekening binnen het drugsmilieu. (JEW)