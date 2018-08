Opnieuw camping voor feestvierders Lokerse Feesten | TELEX 07 augustus 2018

Feestvierders die een avond naar de Lokerse Feesten komen, kunnen voor het tweede jaar op de camping overnachten. Die bevindt zich vlak achter het station van Lokeren.





Bezoekers kunnen zelf hun tentje meebrengen, of een tent huren die al opgesteld staat en waarin ook luchtmatrassen voorzien zijn. Voor bezoekers die houden van iets meer luxe, zijn er ook hutten waarin twee bedden staan. De camping is enkel toegankelijk voor mensen die een bandje dragen van het festival. Het is nodig om vooraf een plekje op de camping te reserveren via de website van de Lokerse Feesten.





Gasvuren, barbecue, wapens, drugs, huisdieren en muziekinstallaties zijn niet toegelaten op de camping.