Open Vld opent aanval op Rzoska (Groen) Yannick De Spiegeleir

07 september 2018

08u01 0 Lokeren De verkiezingskoorts stijgt in Lokeren. Dat is te merken op sociale media. Op haar Facebookpagina neemt Open Vld Lokeren Björn Rzoska, de lijsttrekker van het kartel Groen – sp.a onder vuur.

De liberale partij van burgemeester Filip Anthuenis vindt het niet kunnen dat Rzoska’s campagnefoto genomen werd in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. “Wie ‘Voluit voor Lokeren’ (verkiezingsslogan van Open Vld) gaat, laat zijn campagnefoto in Lokeren maken. Wie vindt dat het ‘anders kan’ (verkiezingsslogan van Groen) doet dat blijkbaar in Sint-Niklaas. Weinig respectvol toch voor onze prachtige stad, de stad waarvan Björn Rzoska zo graag burgemeester wil worden.”

“Moddergooien”

De kopman van Groen – sp.a kan de aanval op zijn persoon maar matig appreciëren. “Ik had gehoopt op een inhoudelijke campagne, en geen moddergooien of op de man spelen. Dat is niet mijn stijl. Groen – sp.a werkt met een beperkt budget. De fotoshoot werd georganiseerd op 1 locatie: in Sint-Niklaas. Maar vergis jullie niet, mijn engagement naar de Lokeraars is duidelijk. Jammer dat jullie campagne op dit niveau brengen.”

Inhoudelijke campagne

Bij Open Vld zijn ze zich van geen kwaad bewust. “Het is geenszins onze bedoeling om met modder te gooien, maar zeg nu zelf, een foto van een kandidaat-burgemeester van Lokeren… genomen in Sint-Niklaas. Wat moeten de Lokeraars daar wel van denken. Verder wensen wij Björn en ook onszelf een boeiende inhoudelijke campagne toe. Ongetwijfeld komen er de komende weken nog voldoende gelegenheden om de inhoudelijke degens te kruisen.”