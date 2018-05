Open Kerkendagen 30 mei 2018

Vier Lokerse kerken stellen hun poorten wijd open op de Nationale Open-Kerkendagen het komende weekend zowel op zaterdag 2 als zondag 3 juni.





Het zijn de Sint-Laurentiuskerk in het centrum, De Sint-Pauluskerk op Oudenbos, de OLV-Hemelvaartkerk in Eksaarde en de OL-Vrouwekerk in Daknam. Je kan op die dagen de kerken vrij bezoeken of je laten rondleiden door één van de gidsen. In alle kerken zijn er muzikale optredens en in twee ervan is er een unieke tentoonstelling van bijzondere kerkschatten. Je kan een folder aanvragen via toerisme@lokeren.be of deze ophalen in één van de vier kerken. (YDS)