Ook deze leegstaande horecapanden binnenkort gevuld 30 januari 2018

02u53 0 Lokeren Het Lokerse stadscentrum krijgt er binnenkort nog twee nieuwe horecazaken bij.

In het voormalige 't Wiel, recht tegenover het station, opent 'cantine roland' binnenkort de deuren. Je zal er volgens de Facebookpagina van de nieuwe zaak niet enkel terechtkunnen voor koffie, thee, een biertje of een goed glas wijn, maar ook verfrissende slaatjes en pasta kunnen eten. Op de Markt broeit er wat in het pand waar vroeger Markt 32 gevestigd was. Die zaak heropent in april als 'Bar Bazaar': een nieuwe 'babbelbar' met een totaal vernieuwd interieur. (YDS)