Ooievaars strijken neer in Verloren Bos 24 maart 2018

In het Lokerse stadspark het Verloren Bos doet een koppel ooievaars een poging om een nest te bouwen op de top van een afgeknapte populier.





Het nieuws is opmerkelijk, want het komt in Vlaanderen slechts zelden voor dat de klepperende vogels een natuurlijke nestplaats kiezen. Ook voor de vele kinderen en jongeren die verblijven in de omgeving is het een bijzondere gebeurtenis. Het kasteel en koetshuis in het Verloren Bos vormen de uitvalsbasis voor het Centrum voor Jeugdtoerisme (CJT). "Bij onze buren van natuurgebied de Buylaers broedt er al enkele jaren op rij een ooievaarskoppel op een nestpaal. Dat een ander koppel nu nog dichterbij komt, maakt het nog specialer", zegt Len De Looze, centrumverantwoordelijke van CJT. "We hebben al een vleermuizenspel in het aanbod, maar wellicht komt daar binnenkort ook een ooievaarsspel bij voor de kinderen", lacht hij. Natuurliefhebbers hopen intussen dat het ooievaarskoppel naast een nestpoging ook een broedpoging zal ondernemen. "De eerste geslachtsgemeenschap op het nest is alvast waargenomen", weet Christophe Hillaert, conservator namens vzw Durme in het natuurgebied De Buylaers. "We weten alvast dat het geringde vrouwtje afkomstig is van dierentuin Planckendael. Het mannetje is niet geringd, daar hebben we dus geen informatie over."





Het nieuwe ooievaarskoppel vormt geen bedreiging voor hun 'buren' in de Buylaers. "Ooievaars zijn kolonievogels. Verschillende broedparen in éénzelfde omgeving zijn dus geen uitzondering", klinkt het. (YDS)