Ontsnapte slang gevat 18 juli 2018

02u33 0

De politie van Lokeren is maandagavond rond 18 uur opgetrommeld voor een slang die in de Kazernestraat uit de gevel van een woning kwam gekropen. De niet-giftige melkslang werd gevangen door een terrariumhouder. De politie is nog op zoek naar de eigenaar. (PKM)