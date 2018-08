Ontsluiting Durmedijk in 2019 31 augustus 2018

Het stadsbestuur van Lokeren effent de weg om de dijk langs de Durme te ontsluiten voor wandelaars en fietsers van de Heirbrug tot de Daknambrug. De realisatie is ten vroegste voorzien voor volgend jaar. "Na een lang overleg met het Departement Natuur en Bos, het polderbestuur en de aanpalende natuurverenigingen zijn we tot een vergelijk gekomen", zegt eerste schepen Filip Liebaut (CD&V). Het definitief plan zal door de Vlaamse Waterweg (voorheen W&Z) worden gefinaliseerd tegen eind 2018. De aanbesteding volgt in 2019. Op langere termijn volgt ook nog een derde fase van de ontsluiting van de dijk tussen Daknam en Sinaai.





(YDS)