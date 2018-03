Onderwijsplatform onthult toekomstvisie 06 maart 2018

De Lokerse overlegplatformen (LOP) voor basis- en secundair onderwijs hebben hun prioriteiten voorgesteld aan de Lokerse politieke partijen met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober.





Daarmee willen de LOP's de onderwijskansen van kinderen en leerlingen in Lokeren stimuleren. Het document kwam tot stand samen met een vijftigtal vertegenwoordigers uit het Lokerse onderwijs.





"Eerst en vooral vragen we de continuïteit van wat vandaag al goed werkt te garanderen. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan het project School in Zicht dat ouders kennis laat maken met de scholen in hun buurt of het brugfigurenproject in basis- én secundaire scholen", schetsen Gil Thys en Mark Van Bogaert, voorzitters van de lokale LOP's.





Toch staan er ook een aantal nieuwe aanbevelingen in. Zo vraagt het Lokerse onderwijsplatform om werk te maken van een schooloverstijgend welzijnsplatform om leerlingen aan boord te houden. "Meer en meer leerlingen dreigen op school vast te lopen omdat de school of het CLB botsen op de grenzen van hun begeleidingsaanbod. Het onderwijs kan die uitdaging niet alleen aan."





Ook de oprichting van een volwaardige onderwijsadviesraad prijkt op het verlanglijstje. "Die raad kan gepaste adviezen voorstellen." (YDS)





