Ondersteuningsnet zoekt vrijwilligers 07 april 2018

Voor het project ZOEF! Is Ondersteuningsnet op zoek naar helpende handen. Op dinsdag 24 april vindt er een infoavond plaats in de lunchbar van Alderande. Ondersteuningsnet is een samenwerkingsverband tussen vier organisaties in Lokeren die ondersteuning bieden aan meerderjarigen met een beperking: Alderande, de Hagewinde, de Sperwer en Emiliani. Zoef biedt vrijetijdsactiviteiten aan voor meerderjarigen met een beperking. Geïnteresseerden schrijven zich vooraf in via anja.schrijvers@alderande.be of per telefoon: 0484 49 32 39. (YDS)