Ondernemers blazen nieuw leven in winkelpanden Kerkstraat: “Toekomst voor online én fysiek shoppen” Yannick De Spiegeleir

09 april 2019

08u00 12 Lokeren In de Kerkstraat openden afgelopen weekend twee nieuwe winkels. Sophie Snoeck breidde haar Modehuis Ma’Donna uit met het voormalige pand van Anne-Marie Saey. En waar voorheen De Lingerie was opent webshop voor meisjeskleding ‘La Jeunesse Fashion’ een pop-up store. “We willen Lokeraars overtuigen dat ze alles wat ze nodig hebben in eigen stad kunnen kopen”, zegt Snoeck.

Een nieuwe zaak openen vergt enige moed dezer dagen. Net als andere Vlaamse steden kampt Lokeren met leegstand in haar handelskern. De concurrentie van online shops en prijsbrekers zoals Zalando zijn niet te onderschatten. Toch geloven zowel Sophie Snoeck als Delphine De Corte in de toekomst van het fysiek winkelen. De Corte heeft met ‘La Jeunesse Fashion’ een succesvolle webshop met kleding voor meisjes van 8 tot 16 jaar. De tijdelijke winkel brengt nieuw leven in het voormalige pand van ‘De Lingerie’. “Online en fysiek shoppen vullen elkaar aan. Daarom dat we deze pop-up store opstarten voor acht weken”, zegt De Corte.

Snoeck zag op haar beurt een opportuniteit in het voormalige pand van Anne-Marie Saey, jarenlang een gevestigde waarde in de Kerkstraat. “Samen met mijn echtgenoot Jarich kreeg ik de kans om het aangrenzende pand van mijn winkel te kopen. Na veel stof, breekwerk én een totaalrenovatie zijn we trots op het resultaat.” Bij Modehuis Ma’Donna kan je terecht voor beleving, verwennerij, smaakvolle collecties en Italiaanse nicheparfums.

Snoeck is naast voorzitter van het Kerkstraatcomité sinds kort ook voorzitter van de nieuwe Lokerse Raad voor Economie, de opvolger van de stedelijke middenstandsraad. De stad maakte in haar beleidsnota al bekend dat ze cadeaucheques voor de lokale handel online beschikbaar wil maken. “Ons hoofddoel voor de komende zes jaar is de inwoners van Lokeren overtuigen dat ze voor alles wat ze nodig hebben terecht kunnen bij een lokale winkel. We willen Lokeren op de kaart zetten als winkelstad", zegt Snoeck.

Eerder maakte de stad ook al bekend dat een heraanleg van de Kerkstraat in overweging wordt genomen in het kader van een derde en vierde fase van de renovatie van het stadscentrum. “Persoonlijk juich ik dat nieuws zeker toe. De straat en de voetpaden kunnen zeker een opfrisbeurt krijgen. De werken nemen we er dan wel even bij”, aldus Snoeck. “Ook dat de Kerkstraat omgevormd is tot een fietsstraat vind ik een positieve ingreep.”

Intussen broeden de winkeliers van de Kerkstraat ook nog op speciale acties. Zo staat er op 5 mei een ‘Sunday Shopping’ gepland.