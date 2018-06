Onderhoud zelf zerk waaronder je begraven wordt STAD ZOEKT METERS EN PETERS VOOR 1.400 HISTORISCHE GRAVEN KATRIJN DE BLESER

19 juni 2018

02u52 0 Lokeren De stad Lokeren zoekt meters en peters voor de historische graven op verschillende begraafplaatsen. Zo worden oude, betekenisvolle grafzerken in stand gehouden. Inwoners kunnen ook kiezen voor hergebruik. Dan worden ze begraven onder de zerk die ze onderhouden.

Lokeren en zijn deelgemeenten heeft zes begraafplaatsen. "Daknam heeft de oudste begraafplaats, maar de oudste graven liggen op het kerkhof Oude-Brug. De oudste graven dateren uit 1855 en behoren daarmee tot de oudste van Vlaanderen. Enkel in Brugge zijn er graven uit dezelfde periode te vinden", zegt kunsthistorica Anne-Mie Havermans. Zij bracht de voorbije vijf jaar de geschiedenis van de kerkhoven en de grafzerken in kaart.





"Bij het begin van de legislatuur vatten we het plan om een inventaris te maken van de grafzerken op de verschillende kerkhoven", zegt schepen van Begraafplaatsen, Claudine De Waele (Open Vld). "De concessies van de verschillende graven werden bekeken. Familieleden van overledenen kunnen ervoor kiezen om een concessie te verlengen. Uiteraard hebben we op onze kerkhoven ook een aantal graven met historische waarde. Daarom vroegen we Anne-Mie om die op te lijsten."





Het werd een lijst van 1.400 graven. "Het gaat om oude grafzerken met een zekere symboliek of een interessant opschrift", zegt Havermans. "Ik bekeek ook de waarde van de begraafplaatsen zelf. Welk karakter hadden de kerkhoven door de jaren heen? Wat zijn elementen die behouden moeten blijven? Voor het kerkhof van Eksaarde is dat alvast de boog centraal op het kerkhof." Met die info kan het stadsbestuur nu aan de slag.





Subsidie

Die 1.400 graven blijven behouden, nabestaanden of niet. "Die moeten we dan ook allemaal onderhouden. Om het onkruid te verwijderen mogen we geen pesticiden meer gebruiken. Zo kwamen we terecht bij een meter- of peterschap. Inwoners staan dan in voor het onderhoud en voor renovatiewerken", zegt De Waele. Daarvoor kunnen ze wel een subsidie krijgen.





De Waele is zelf alvast meter van een zerk op het kerkhof van Eksaarde. "Hier liggen de mensen van de brouwerij uit het centrum van Eksaarde begraven. Mijn grootouders hadden hier een café en die brouwer was de leverancier. Zelf had het koppel geen kinderen en ik ben altijd hun lieveling geweest. Het geeft een fijn gevoel om nu meter te kunnen zijn van hun graf."





Inwoners kunnen ook kiezen voor hergebruik. "Ze onderhouden dan een grafzerk waar ze later zelf onder begraven worden. De andere stoffelijke resten worden eerst verwijderd", zegt De Waele. "En dat gaat niet zomaar bij alle graven."





Info bij de dienst burgerlijke stand.