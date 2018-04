OLVP maakt plaats voor eerstegraadsschool LERARENKORPS SLC UIT BEZORGDHEID OVER VERHUISPLANNEN VLOT! YANNICK DE SPIEGELEIR

21 april 2018

03u03 0 Lokeren In het Lokerse onderwijslandschap is een aardverschuiving op til. VLOT!-scholengroep wil de eerste twee jaren van het Sint-Lodewijkscollege en het VTI samenbrengen in een nieuwe eerstegraadsschool. Een deel van het lerarenkorps is bezorgd over de impact van de plannen.

Het is intussen al zes jaar geleden dat de scholen van het vrij secundair onderwijs werden samengebracht in de VLOT!-scholengroep. Een eerste ingrijpende verandering vond vier jaar geleden plaats met het opdoeken van de voormalige handelsschool Onze-Lieve-Vrouwpresentatie (OLVP). De bijhorende richtingen verhuisden naar de campus van het Sint-Lodewijkscollege.





Daar zorgt het grote leerlingenaantal stilaan voor een nijpend plaatsgebrek. Om aan dat probleem tegemoet te komen en om in te spelen op de visie van onderwijsminister Crevits voor het creëren van een brede eerste graad, ontwikkelde het VLOT!-bestuur en de directie een plan om een nieuwe eerstegraadsschool te bouwen op de campus Creo in de Heilig Hartlaan.





Onrust bij lerarenkorps

De voormalige schoolgebouwen van het OLVP zouden grotendeels tegen de vlakte gaan om plaats te ruimen voor een nieuwbouw.





De verhuisplannen zorgen echter voor onrust bij een deel van het lerarenkorps van het Sint-Lodewijkscollege.





Dat bevestigt Bob Van Lancker, leerkracht in het Sint-Lodewijkscollege en vakbondsafgevaardigde van de Christelijke Onderwijscentrale (COC). "Door het overbrengen van de eerste graad van het SLC naar de campus in de Heilig Hartlaan zou het korps waartoe sommige collega's al jaren behoren uit elkaar worden getrokken. Bovendien hebben zowel het Sint-Lodewijkscollege als het VTI hun eigen tradities en pedagogische visie. Het is belangrijk dat de continuïteit daarvan gegarandeerd wordt bij een verhuis."





Brede eerstegraad

Van Lancker benadrukt dat het personeel constructief wil meewerken aan een oplossing voor het grote leerlingenaantal op de campus van het college. "De afgelopen zes jaar heeft het lerarenkorps al haar flexibiliteit en inzet getoond in de omschakelingen die er gebeurd zijn. Ze zijn bereid mee te werken aan een nieuw plan, maar vragen snel duidelijkheid over de concrete situatie die hen te wachten staat."





De leiding van de VLOT!-scholengroep is gerust op een goede afloop. "Door alle eerstejaars te centraliseren op één locatie vergemakkelijkt de overstap van het lager naar het middelbaar onderwijs. Ouders hoeven ook niet meer te kiezen tussen verschillende campussen. Dit past binnen het idee van een brede eerste graad", zegt communicatieverantwoordelijke Stephan Beirnaert. "We merken bovendien heel wat enthousiasme. Een aantal leerkrachten zal in verschillende werkgroepen samen met architecten en ontwerpers aan de slag gaan om de nieuwe eerstegraadsschool vorm te geven."