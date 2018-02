OLVC zet in op zichtbaarheid in het verkeer 06 februari 2018

Om de leerlingen attent te maken op zichtbaarheid in het verkeer heeft het Onze-Lieve-Vrouwcollege een beloningssysteem op poten gezet voor het dragen van kledij met fluokleuren. "We koppelen de actie ook aan ons thema 'OLVC goes international'. Elke klas kreeg een land, verdeeld in vakjes. Telkens wanneer alle leerlingen hun fluovest dragen, kleuren we een vakje in", verduidelijkt juf Hannah Elisabeth De Paepe van het 4de leerjaar C. "Onze klas heeft de vakjes van Noorwegen ingekleurd. Ik heb aan de kinderen uitgelegd dat het tijdens deze winterperiode ook overdag behoorlijk donker is in Noorwegen. Elke dag maken wij het dan ook donker in onze klas en zetten we de verwarming een graadje lager. Met leuke lichtjes en dekentjes maken we het gezellig."





(YDS)