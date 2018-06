OLVC wuift meester Eddy uit 29 juni 2018

Na een carrière van 40 jaar heeft het leerkrachtenteam van het Onze-Lieve-Vrouwcollege (OLVC) afscheid genomen van hun collega Eddy Van Bocxlaer, die aan het einde van dit schooljaar in pensioen gaat. In opdracht van zijn collega's versierden de buren zijn huis en werd meester Eddy in een cabrio opgehaald en vervoerd naar zijn afscheidsfeest in zaal Trefpunt in Heiende.





"Ze zeggen altijd dat de mooiste cadeaus die zijn die niet ingepakt zijn. Wel dit is een fantastisch cadeau", aldus Eddy (centraal op de foto).





(YDS)