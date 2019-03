Oldtimerclub Oude Gloriën haalt retrofietsen dit weekend van stal Yannick De Spiegeleir

07 maart 2019

19u52 0 Lokeren Voor de leden van oldtimerclub Oude Gloriën betekent de fietsenwijding van komende zaterdag op de Markt van Lokeren de start van een nieuw seizoen. Jackie Barnes is één van hen. “Ik kan uren sleutelen aan een oude tweewieler”, getuigt hij.

U heeft ze de afgelopen jaren al misschien zien opduiken in het straatbeeld. De authentieke fietsen van Oude Gloriën, één van de enige drie oldtimerclubs voor auto’s én fietsers in Oost- en West-Vlaanderen. In het West-Vlaamse Ettelgem en in Wondelgem bij Gent zijn er ook nog twee clubs. “Verenigingen schakelen ons wel eens in voor een acte de présence”, vertelt Jackie Barnes. “Of maken we met de groep een uitstap. Zo rijden we aanstaande zaterdag naar Del Mare in Waasmunster.”

Jackie en zijn vrouw Maria beschikken samen over een achttal retrofietsen waarvan de meeste dateren uit de periode van rond de Tweede Wereldoorlog. “In de jaren ’50 en ’60 stond esthetiek en originaliteit voorop bij de ontwerpers van de fietsen. Dat spreekt ons enorm aan” Eén van de pronkstukken uit hun collectie is de damesfiets van het merk ‘Groene Leeuw’. “De eigenaar had de fiets gekocht vlak voor de Duitsers ons land bezetten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uit schrik dat hij de fiets aan de bezetter moest afgeven, heeft hij hem begraven, maar gelukkig is hij goed geconserveerd.”

Jackie kan uren sleutelen aan de fietsen in zijn atelier om ze terug te restaureren voor gebruik. “Ik heb zelfs een retrofiets met antieke onderdelen in elkaar gestoken.” Vaak is de zoektocht naar een wisselstuk al een avontuur op zich. “Sommige delen van de fiets kunnen wel bestaan uit tientallen onderdelen. Eén keer moest ik een veertje vervangen dat ik maar niet op de juiste plaats kreeg. Na uren werk had ik bijna opgegeven toen het plots als bij wonder toch op zijn plaats sprong. Mijn geluk kon niet op”, vertelt Jackie.

De fietsenwijding op de Markt van Lokeren start zaterdag om 13.50 uur. Meer informatie over Oude Gloriën via https://oudeglorien.jimdo.com/.