Okan-leerlingen openen expo in stadsmuseum Yannick De Spiegeleir

24 maart 2019

00u56 0 Lokeren De OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers van Lokeren was ook dit jaar weer te gast in het Stadsmuseum. Afgelopen zaterdag stelden ze hun project een eerste keer voor aan het grote publiek.

Onder begeleiding van de OKAN-leerkrachten, vzw Vagevuur en het Stadsmuseum toonden de leerlingen dit schooljaar welke talenten ze in huis hadden, en gingen ze op zoek naar hun lievelingsplek in de stad. Ze gingen in gesprek met de burgemeester en lieten in hun hart kijken: wat bracht deze jongeren naar België, voelen ze zich hier thuis, en naar welke plek in hun thuisland willen ze nog graag eens terug? Alle antwoorden vind je in een expo die doorheen het hele museum loopt en je meeneemt in de wereld van een enthousiaste groep jongeren met grote dromen. In mei gidsen de OKAN-leerlingen andere groepen anderstaligen door hun tentoonstelling.

De OKAN-leerlingen zijn tussen 12 en 18 jaar en krijgen een jaar lang intensief Nederlands. Het leerkrachtenteam bereidt deze leerlingen voor op een verdere (school-)carrière in België. De klasgroepen bestaan uit jongeren van allerlei culturen en leeftijden.