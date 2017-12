Oh denneboom, wat zijn de frietjes wonderschoon 02u52 135 Yannick De Spiegeleir Kurt Van Hulle van frituur 't Oude Brugske kleedt zijn zaak ieder jaar aan met bijzondere kerstversiering. Lokeren Wie van kerstlichtjes houdt en al eens graag een 'kleintje met stoofvlees' eet, is dezer dagen aan het juiste adres bij frituur 't Oud Brugske in de Oude Bruglaan. Al van kindsbeen af is uitbater Kurt Van Hulle gepassioneerd door kerstversiering. "Zelfs toen ik nog een kind was, ging ik bij de buren thuis de kerstboom versieren."

Aan de gevel van 't Oud Brugske is de versiering nog relatief bescheiden met blauwe lichtjes en dennentakjes, maar binnen in de zaak gaat Kurt Van Hulle 'all the way'. Naast de rijkelijk versierde kerstboom klautert een mechanische kerstman een ladder op. Boven het assortiment vleessnacks staan verscheidene kerstfiguren uitgestald, waaronder een hond in kerstmanpak met een Bicky Burger in de hand. "Gekregen van een vriend voor mijn verjaardag. Het is een uniek stuk", verklapt Kurt.





De kleine Kurt was al van kindsbeen gefascineerd door alles wat met kerst te maken had. "Geen kerstlichtje of -bal die aan mijn aandacht ontsnapte en bij de buren thuis ging ik de kerstboom versieren. De gezelligheid die Kerstmis uitstraalt, is onbetaalbaar."





Achttien jaar geleden opende de Lokeraar zijn frituur aan de Oude Bruglaan. Sindsdien breidt zijn verzameling aan kerstversiering gestaag uit en daar mogen zijn klanten jaarlijks mee van genieten.





"Eigenlijk is mijn zaak het hele jaar door ingekleed in een bepaald thema. Pasen, carnaval, de herfst of de lente. Voor elke periode in het jaar heb ik iets in petto. Als mijn zaak één dag niet versierd is, beginnen mijn klanten al te panikeren en denken ze dat ik er mee ga stoppen." (YDS)





