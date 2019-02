Odette (96) schrijft brief naar minister Maggie De Block: “Mijn kunstheup zit vol afgekeurd materiaal” Yannick De Spiegeleir

19 februari 2019

14u17 13 Lokeren Al bijna dertig jaar kampt de 96-jarige Odette Van Imschoot met gezondheidsproblemen door een falende implantaat in haar rechterbeen. De kranige bewoonster van het Lokerse woonzorgcentrum Ter Durme is nu in haar pen gekropen om een brief aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) te schrijven. “Het is haar taak om de waarheid aan het licht te brengen”, vindt Odette.

De zwendel met falende implantaten kwam eind vorig jaar wereldwijd onder de aandacht toen het internationale consortium van onderzoeksjournalisten ICJI een artikelenreeks naar buiten bracht. Uit hun onderzoek bleek dat er de afgelopen tien jaar wereldwijd meer dan 1,7 miljoen gewonden en bijna 83.000 doden gevallen zijn. In ons land zijn er de afgelopen vijf jaar 3.800 incidenten gerapporteerd met medische implantaten. 72 mensen zijn daarbij zelfs gestorven.

De Block beloofde het toezicht te versterken. Onder meer door extra personeel aan te trekken voor het geneesmiddelenagentschap FAGG dat als waakhond fungeert voor de kwaliteit van implantaten. Door haar eigen verhaal naar buiten te brengen, wil Odette de minister aan haar woord houden. Na een leven lang gewerkt te hebben, kreeg ze in 1993 een implantaat in haar rechterbeen. Twee jaar later staken de eerste problemen de kop op. “De pijn was onmenselijk. Mijn bloed bleek vergiftigd en ik kon geen borduur meer opwandelen zonder hulp te vragen aan twee mensen.” Odette ging op consultatie bij verschillende dokters om te achterhalen wat er aan de hand was. “Volgens de eerste specialist was er sprake van verkalking. Volgens de tweede arts was het implantaat aan het loskomen. Hij gaf me een spuit met cortisone om de pijn te verzachten. Pas bij de derde dokter kreeg ik een eerlijke mening. ‘Mevrouw’, zei hij. ‘Uw heup zit vol met afgekeurd materiaal uit Amerika. Dat zorgt voor ontstekingen.”

Tot op vandaag ondervindt de vrouw de gevolgen van haar falende implantaat. “Ik ben aangewezen op een looprekje en meestal zelfs een rolstoel om mij te verplaatsen.” Het zit Odette vooral dwars dat diegenen die verantwoordelijk zijn voor haar leed — en dat van vele anderen — ongestraft ontkomen. “Ik hoop dat het Maggie De Block menens is met haar onderzoek. Naar een schadevergoeding ben ik niet op zoek, daarvoor is het toch al te laat. Ik wil gewoon dat de waarheid aan het licht komt. Over de sjoemelsoftware in auto’s is er zoveel te doen geweest. Wel, ik hoop dat er ook iets aan gedaan wordt als er ‘sjoemelimplantaten’ in de lichamen van onschuldige mensen worden gestoken.”