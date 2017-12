Nog geen spoor van verdwenen ligfietser 02u33 14 Lokeren Er is gisteren opnieuw met man en macht gezocht naar Wim Van Rentergem (50) uit Lokeren. De man, een MS-patiënt, verdween woensdagnamiddag toen hij een ritje ging maken met zijn ligfiets. Sindsdien is hij spoorloos.

De politie kreeg al verschillende tips binnen, maar het gaat vooral om mensen die Wim Van Rentergem al een keer opgemerkt hadden. Hij was met zijn ligfiets dan ook een opvallende verschijning in Lokeren. Het is echter zoeken naar een naald in een hooiberg omdat niemand weet welk parcours hij volgde.





Extra ritje

Woensdag was hij met zijn ligfiets wel nog een kijkje gaan nemen in het domein Puyenbroek in Wachtebeke waar momenteel de Warmste Week plaatsvindt. Hij kwam rond 15.30 uur terug thuis aan en riep naar zijn zoon dat hij nog een extra ritje ging maken. Daarna ontbreekt elk spoor van de man. Wie informatie heeft, kan dit melden via het gratis nummer 0800-30.300





(PKM)