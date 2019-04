Night Nules treedt op in Café Bonaparte Yannick De Spiegeleir

12 april 2019

10u20 2

In Café Bonaparte kan je op zaterdag 20 april een concert bijwonen van Night Nules. Het optreden van de Antwerpse indierockband start om 21 uur. Muziekwebsite ‘Dansende Beren’ omschreef hen eerder als “een band met een veelvoud aan ideeën. De creativiteit is er, de sfeer zit goed, de hoek is er af”.