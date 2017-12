Nieuwe zoektocht naar vermiste ligfietser levert niets op 02u41 0 Foto Didier Verbaere Met de sonarboot werd er gisteren op de Schelde gezocht naar de vermiste ligfietser.

De Cel Vermiste Personen van de federale politie heeft gisterennamiddag opnieuw met een sonarboot de Schelde uitgekamd op zoek naar de 50-jarige Wim Van Rentergem, een MS-patiënt uit Lokeren. De zoekactie vond plaats in Schellebelle. Om 17.30 uur werd de zoekactie afgeblazen omdat het te donker werd en te gevaarlijk voor de duikers. "We zijn al enkele dagen met de sonarboot de Schelde aan het afzoeken naar sporen", zegt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen.





Vlak voorbij het gehucht Aard in Schellebelle waren er aanwijzingen dat er iets in het water lag, maar een lichaam werd niet gevonden. Vandaag wordt de zoekactie verdergezet. Van Rentergem trok er vorige week woensdag op uit met zijn ligfiets, maar hij keerde niet terug. Wie tips heeft rond de verdwijning van Wim Van Rentergem, kan dat melden op het gratis nummer 0800/30.300.





