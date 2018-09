Nieuwe wijk ‘Oeverpark’ verrijst op voormalige DSC-site “Villa Geurts krijgt woonfunctie” Yannick De Spiegeleir

04 september 2018

18u44 2 Lokeren Op de voormalige gronden van de DSC-fabriek achter het station heeft VT-Invest een vergunning aangevraagd voor de bouw van de nieuwe woonwijk ‘Oeverpark’. Als bindende verkoopsvoorwaarde moet de projectontwikkelaar de historische Villa Geurts renoveren.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar eindelijk is er meer nieuws over de toekomst van het verlaten bedrijfsterrein van DSC en het voormalige jeugdcentrum Bergendries. Op de site, die geprangd ligt tussen de Groendreef, de N70 en Park Ter Beuken verrijst de komende jaren de woonwijk ‘Oeverpark’. De zoektocht van de stad naar een nieuwe eigenaar verliep niet over rozen.

In een eerste verkoopronde werd geen geschikte kandidaat gevonden. Bij een tweede poging trok projectontwikkelaar VT Invest uit Aalter aan het langste eind. Met het ‘Oeverpark’ opteert de ontwikkelaar voor een mix van gezinswoningen en appartementsgebouwen.

Blikvanger van het project wordt de renovatie van de historische Villa Geurts. Het monument viel de afgelopen jaren door leegstand ten prooi aan vandalen en krakers. Gemeenteraadslid Jeanine Bellens (sp.a) polste op de jongste gemeenteraad naar de toekomst van het bouwkundig erfgoed. “Op een vergadering voor buurtbewoners liet de projectontwikkelaar verstaan dat de villa op termijn zal doorverkocht worden. De concrete bestemming is nog niet duidelijk. Wie de villa koopt staat nog voor een enorme renovatiekost . Alleen wie er op termijn een handels- of beroepsactiviteit kan uitvoeren, heeft uitzicht op fiscale voordelen wat het koperpotentieel uiteraard vergroot”, zegt Bellens. “Nochtans is ons bij monde van schepen Liebaut bij de goedkeuring van de nieuwe verkoopsvoorwaarden bevestigd dat de site enkel voorzien is voor residentieel wonen. Een bewuste keuze van het bestuur om te voorkomen dat kantoor of andere handelsactiviteit de mobiliteitsdruk zou verhogen op de site en zijn omgeving , was de argumentatie. Ondanks alle gestelde voorwaarden stellen we al vandaag – enkele maanden na de verkoop van de site- vast dat er al buiten de lijntjes gekleurd wordt. Vandaar onze vraag hoe gaat het college de bestemming van de villa Geurts verder opvolgen en hoe zal er gereageerd worden mocht blijken dat de Villa deels- of geheel een andere bestemming krijgt.”

Volgens schepen van ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing Filip Liebaut (CD&V) hoeft de buurt zich geen zorgen te maken over de toekomst van Villa Geurts. “De projectontwikkelaar is hier wat kort door de bocht gegaan. De voorwaarden die zijn opgenomen in de verkoopovereenkomst zijn stringent. Er is nu een verkavelingsaanvraag ingediend en de aanvraag voor Villa Geurts is enkel residentieel wonen én niks anders.”