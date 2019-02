Nieuwe slagerij in Heiende opent deuren Yannick De Spiegeleir

04 februari 2019

18u07 0 Lokeren Na maanden voorbereidend werk hebben Kurt Van De Winckel en Leen De Waele zopas de deuren geopend van hun nieuwe slagerij in Heiende.

Sinds de sluiting van slagerij De Messemaecker in 2011 was er geen slagerij meer in Heiende, maar daar is sinds dit weekend verandering in gekomen. Kurt en Leen baten al een slagerszaak uit in Zeveneken, maar openden in het voormalige pand van De Messemaecker een tweede zaak. In een interview met onze krant in december vertelden ze daar meer over.

Slagerij Kurt & Leen is in Heiende elke dag open behalve op donderdag en zondag.