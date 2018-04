Nieuwe muziek ontdekken? Hou het vanavond lokaal met 'Tees is Lokers' 27 april 2018

Wie muzikaal talent van eigen bodem wil ontdekken, kan vanavond terecht in de kapel van de Vagevuursite. Ter gelegenheid van Lokale Helden, een initiatief van Poppunt waarbij lokaal muzikaal talent overal in Vlaanderen in de schijnwerpers wordt gezet, presenteren vier Lokerse bands de cd 'Tees is Lokers'. Initiatiefnemer Toon De Cock van Le Coq Recordings bracht 3rd Level, Neo Minor, Bullet 'n Arrow en The Electric Mole samen. "Door onze krachten te bundelen, staan we sterker", aldus De Cock. De concertavond en de cd-voorstelling in de kapel van Vagevuur start deze avond om 19 uur. Neo Minor wist intussen ook een plaats te veroveren op de affiche van de Fonnefeesten. (YDS)