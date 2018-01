Nieuw leven in Lokerse horeca JULIEN VAN ZELE (68) OPENT NIEUWE FEESTZAAL OP MARKT YANNICK DE SPIEGELEIR

30 januari 2018

02u53 0 Lokeren Hij heeft bijna zeventig lentes op de teller, maar dat houdt cafébaas Julien Van Zele van Luigi's niet tegen om een nieuwe wind te laten waaien door de Lokerse horeca. Recent nam hij twee cafés over en op de Markt opende hij zopas een nieuwe feestzaal. "Het nachtleven zit op zijn gat, maar dat houdt mij niet tegen om nieuwe initiatieven te nemen", zegt Van Zele.

'Loop naakt over de Markt en niemand die het ziet' kopte deze krant een jaar geleden. Op een paar maanden tijd sloten vier cafés de deuren en tierde de leegstaand welig in de horeca op de Markt. Stilaan lijkt de kentering echter ingezet. Verschillende jonge ondernemers hebben toekomstplannen met leegstaande panden (zie kaderstuk, red.), maar ook de 68-jarige Julien Van Zele laat zich niet onbetuigd.





40 jaar ervaring

Van Zele - Juul voor de vrienden - is een doorwinterde cafébaas. Hij heeft al meer dan 40 jaar horecaervaring op zijn conto. Als 68-jarige heeft hij de pensioengerechtigde leeftijd al even bereikt, maar aan stoppen denkt hij nog lang niet. Integendeel, na de overname van café 'Jenny's' aan de Prosper Thuysbaertlaan zorgde Van Zele ook voor nieuw leven in de voormalige 'Den Jiver' op de Markt.





Privéfeestjes

In 'The New Prior' kan je terecht om een pintje te drinken, maar ook voor een betaalbare keuken. Van Zele stelde Sandra Moerman en haar dochter Debbie Hillaert aan als uitbater. In één klap werd ook de ruimte naast het café gerenoveerd tot feestzaal Royal. "We hebben een volledig nieuwe keuken laten installeren. Mensen kunnen hier een hapje komen eten, maar de zaal ook afhuren voor privéfeestjes. Ook verenigingen kunnen hier terecht voor vergaderingen. De zaal heeft een maximumcapaciteit van 80 mensen. Het aanbod van feestzalen is niet zo groot in onze stad en zeker niet in het centrum, Royal kan die leemte invullen", zegt Van Zele. "Bij speciale gelegenheden, zoals oudejaar of Valentijn, bieden we ook een aangepast menu aan", vult Moerman aan.





De Lokerse horecaveteraan ziet wel degelijk een toekomst voor cafés in zijn stad. "Natuurlijk heeft het rookverbod ons geen deugd gedaan en je kan niet ontkennen dat het nachtleven zijn beste tijd heeft gehad. Dat merken we bij Luigi's ook, maar door het anders aan te pakken - zoals met de opening van deze nieuwe feestzaal - hopen we wel een ander publiek aan te boren. Bovendien is het een positieve zaak dat er binnenkort ook nieuw leven komt in andere leegstaande horecapanden. Elke uitbater wordt daar beter van. Daar ben ik van overtuigd."





Wie feestzaal Royal wil huren, kan contact opnemen via 0486/73.53.02.