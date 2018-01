Nieuw jaar ingezet met paardenworst en gebak 02u31 0 Yannick De Spiegeleir Aanschuiven voor een gratis portie paardenworst.

Onder de sfeervol verlichte shelter op de Markt hebben de inwoners van Lokeren zaterdag geklonken op de start van 2018. De nieuwjaarsreceptie van de stad begon met een speech van burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) die de Lokeraars zijn beste wensen overmaakte en een opsomming gaf van projecten die het stadsbestuur dit jaar nog wil uitvoeren in het slotjaar van de huidige legislatuur. Na de speech werd aan de overkant van de Durme vuurwerk afgestoken en op de dansvloer zorgde het Lokerse dansgezelschap MOB voor spektakel. Waarna de Lokeraars minigebakjes en paardenworstjes aangeboden kregen van de Lokerse bakkers en beenhouwers. Medewerkers van de Lokerse Feesten, Fonnefeesten en stedelijke adviesraden tapten gratis drankjes. Tijdens de receptie kon ook de evenementenkalender opgehaald worden aan de togen. De kalender is vanaf vandaag ook verkrijgbaar in het Infopunt Toerisme. (YDS)





Yannick De Spiegeleir Ook de minitaartjes van de bakkers vallen in de smaak.

Yannick De Spiegeleir Jong en oud geniet van het vuurwerk.